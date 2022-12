Restauro da obra quatrocentista “Natividade” com resultado desastroso: veja o antes e depois

É certo que o quadro quatrocentista de Piero della Francesca já tinha sido vítima do tempo, mas agora o retrato da Virgem Maria, num momento de adoração ao seu filho, Jesus, foi também vítima de um trabalho de restauro que está a chocar o mundo da arte. Se a expressão facial dos pastores também pintados neste autêntico presépio já se tinha perdido, as feições que lhes recriaram na londrina National Gallery não lhes devolveram a graça.

Pintado em 1485, o óleo “Natividade” permaneceu na família do artista italiano Piero della Francesca durante séculos, até chegar a Londres, no século XIX, altura em que foi adquirido pela galeria nacional britânica, em 1874.

Os estragos, que já eram evidentes à época, levaram a administração da National Gallery a tomar a iniciativa do restauro, e a opção recaiu sobre uma solução interna - o Departamento de Conservação da Galeria - mas o resultado não foi o esperado. Exposto desde o primeiro dia do mês de dezembro, são notórias as diferenças na zona intervencionada.

Tratou-se de um "restauro invulgarmente desafiante", como descreve a Galeria no comunicado que partilhou na sua página oficial, mas basta um primeiro olhar para perceber que nem a linha nem a paleta de cores correspondem às do original. Mesmo a presença destes pastores no quadro parece desenquadrada face aos restantes motivos.