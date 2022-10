“Sabia-se que Bolsonaro era um fascista, miliciano e mentiroso. Mas nunca se imaginou que se mostrasse genocida”

O novo filme de Maria Augusta Ramos segue a investigação jornalística Vaza Jato para fazer uma releitura da cruzada anticorrupção iniciada pelo juiz Sérgio Moro, mais tarde ministro. O documentário, diz a autora, não é só sobre o Brasil já que o fenómeno do fascismo é mundial. Ramos diz nomes. Zelenski é um deles. Depois de “O Processo” (2018), sobre o impeachment de Dilma Rousseff e que lhe valeu ameaças, a realizadora volta com um documentário sobre Lava Jato. A coprodução brasileira, alemã e holandesa, que bateu recordes de bilheteira no Brasil, estará no DocLisboa. E a autora também

