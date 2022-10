Eis a espada do rei D. Dinis: estará resolvido o mistério de Odivelas?

A espada de D. Dinis, que até à passada segunda-feira se julgou desaparecida, foi retirada do túmulo do rei, localizado no Mosteiro de Odivelas. Segundo um comunicado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), aquilo que se prevê é que a espada seja agora restaurada e estudada, atentando à sua integridade e preservação histórica.