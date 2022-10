Tap, Ana, Nav, uma teoria da estupidez

O dia não amanheceu radioso. O dia amanheceu nebuloso, com uma mensagem da TAP a avisar que o voo, com check-in feito e pronto a embarcar em menos de 24 horas, tinha sido cancelado. Um novo voo, dia e meio mais tarde, implicava chegar a Veneza na noite de sábado em vez de na manhã de sexta-feira. Dois dias perdidos. Mais hotel perdido. Telefonema para o call center. No atendimento, não o da extorsão da chamada de valor acrescentado, são 20 minutos de espera. Uma voz emerge, e nada sabe. Tem de ir perguntar a um colega, espere. O tempo passa, a voz regressa, nova pergunta, a voz vai novamente perguntar, espero. Nada a fazer. O voo será quando será.

