O caixote de sabão

Votaram em Liz Truss 81.326 pessoas do Partido Conservador. O Reino Unido tem cerca de 68.597 milhões de pessoas. Chamamos a isto uma democracia, mas não é verdadeiramente uma democracia se a inexistência de uma Constituição ou de um sistema de escrutínio e vigilância com poderes de dissolução e convocação de eleições determinar que só os tories podem tirar de lá os tories, num ato de seppuku. Liz Truss é uma primeira-ministra (e não sei se quando lerem isto ainda será) que não manda em nada nem em ninguém, muito menos no novíssimo chanceler do Tesouro, e perdeu o respeito próprio. Parece que o dia é dedicado a manter-se no cargo, nadar em vez de afundar. Os mercados depuseram Kwarteng e as teorias económicas absolutistas, o chanceler aguentou menos de 40 dias no deserto.

