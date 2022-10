Hei, progressista, e a glotofobia?

Já estagiário do “Público”, num curso do Cenjor (Centro Protocolar de Formação Profissional) para jornalistas promovido pelo jornal em 1989, para que pelo menos soubéssemos trabalhar com um computador (era o primeiro jornal a utilizá-lo em rede) —, um professor deu-me dois conselhos: usar roupas mais discretas, mas, acima de tudo, tinha de perder o sotaque alentejano. Se a roupa me retirava credibilidade (para o padrão de jornalista-colete anos 80), meter-lhe um sotaque ferreirense era coisa para explodir o cérebro do interlocutor. Tive oportunidade de comprovar que tinha razão, e o meu alentejano em sotaque foi-se esvaindo (ligar a um diretor-geral: “Sabe que está acusado de corrupção?” “Você é alentejano, não é?” “Sou.” “Ah! Ah! Ah! Ah!” “E sobre a corrupção?”), mas sempre achei curiosíssimo que a simples “descoberta” do meu sotaque remetesse para um estado de gargalhada — o mesmo acontecendo no Brasil, como se de repente se abrisse na cabeça do outro uma comporta com todas as anedotas de alentejanos, ou portugueses, com todo o ADN de preconceitos que elas carregam. Há dias, mais entusiasmado na televisão, terei alentejanado o meu sotaque e houve quem lesse nisso um “descuido”. Como se tivesse sido incapaz de manter a capa do lisboeta que cobre o alentejano. Dias depois, li no “El País” um artigo sobre glotofobia — a discriminação por causa do sotaque (é mais complicado porque os linguistas complicam, e se mete sexo e raça e releituras históricas, em 2022, ainda complica mais). Mas há uma particularidade que acerta na muche: é o último preconceito, surpreendentemente entre pessoas que se dizem de mente muito aberta e tolerante. E é verdade. Podem investigar por glotofobia, também varia se for glottphobia, mas os anglo-saxões chamam-lhe discriminação linguística. Embora os linguistas compliquem. E se passarem na bimby woke, tudo alucina.

