A bruxaria chegou à política

“António Costa alvo de bruxaria”, titulava a “Nova Gente” a toda a capa. Não resisti, comprei. É muita informação a assimilar: “António Costa ‘não mais governará’ porque é um ‘Putin, sem guerra é certo’. Já ‘o André Ventura teve bons resultados’ porque foram ‘mexidos pauzinhos’ e ‘desbloqueados uns caminhos’. Palavra do bruxo de Fafe, uma sumidade [fiquei a saber] e militante do Chega, contratado para fazer este ‘trabalho’ específico contra o primeiro-ministro por um partido político. Não revela qual ‘por sigilo profissional’. Sendo que desde que é do Chega não faz nada para nenhum outro partido. É amigo de Sócrates, garante. Não é por acaso que ‘foi ilibado de tudo’.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.