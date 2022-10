Coisas que são ‘chinês’ para nós, mas que só por xenofobia não conseguimos entender

O senhor Hu Jintao, que em tempos idos foi Presidente da República Popular da China, antes da ascensão à paz celestial de Xi Jinping, estava sentado ao lado deste no XX Congresso do glorioso Partido Comunista Chinês. De repente, sentiu-se mal! Porém, como bom comunista, nada disse. O seu dever era estar ao lado do Presidente, defronte daqueles milhares de comunistas que enchiam a sala da Assembleia do Povo, de modo que se deixou ficar. Em boa medida, o ex-Presidente nem percebeu que estava a sentir-se mal; perscrutando-se, falando com as suas entranhas, como manda a medicina tradicional daquele país (ou será da Malásia, agora não me recordo), estas de nada se queixaram. O fígado em ordem; a bexiga em forma; o pâncreas feliz; o estômago compensado; os intestinos silenciosos; os pulmões vigorosos; o coração a compasso; as veias sem obstruções, o cérebro como o costume. Estava Hu Jintao em forma, ou pensava estar, quando, de repente, Lian Qi, um funcionário antigo da casa e que o próprio Hu tinha apaparicado, se chegou ao pé dele e sussurrou-lhe ao ouvido: “O camarada Hu não se sente bem! Está mesmo com ar de quem está a ter uma crise.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.