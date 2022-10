Com esta canícula não há condições de trabalho, nem de descanso, nem de governo

As temperaturas atingiram mais de 45° Celsius. Há países em que é pior, por exemplo, nos EUA passaram os 113°Fahrenheit e, junto dos cientistas, os 318,5° Kelvin. Bem sei serem equivalentes em termos de calor, mas psicologicamente um tipo com 113° sofre mais do que um com meros 45°. Isto não está demonstrado cientificamente, apenas porque é evidente, como dizem certos cientistas sociais do meu agrado. Além disso, o calor é relativo. No Sol chega a ser de 5780° Kelvin, mais de 810° Celsius, e, que se saiba, ninguém se queixa.

