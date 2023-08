O plano para depor o rei em Lisboa: autarquia prepara-se para investir €150 mil num programa para controlar a população de pombos

Visto de fora, parece uma ameia. Um pedaço de um castelo de brincar erguido no meio de um parque infantil. Lá dentro, o pombo é senhor: há dezenas de ninhos alinhados uns com os outros nos dois andares do quase imponente imóvel e um arrolhar constante no ar, onde pairam pequenas penas. Para chegar lá acima é preciso subir uma escada em caracol, onde um adulto tem de se curvar para conseguir passar. Para os pombos, é mais fácil: há janelas pequenas e redondas como vigias de uma embarcação que os donos deste pombal usam para entrar e sair à vontade. Pousam nas travessas do telhado e em poleiros que saem da parede e toleram a presença do ser humano sem grande esvoaçar.

