Já lá vai o tempo do bilhetinho com um quadradinho para o sim e outro para o não. Atualmente, o mundo dos encontros acontece também online e a resposta é dada deslizando, no telemóvel, para a esquerda ou para a direita, ou de diversas outras maneiras. Encontrar a pessoa certa pode mesmo estar à distância de um clique

Joana Magalhães