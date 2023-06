Geração nicotina: sabores e aromas, tecnologia e design apelativo seduzem adolescentes e jovens adultos

A

inda não tocou para o intervalo, mas um grupo de jovens está cá fora a consumir tabaco aquecido. É uma questão de tempo até se ouvir o toque que autoriza mais um momento de pausa nesta escola secundária no centro de Lisboa. Ouvem-se passos, gargalhadas, conversas sobrepostas — os estudantes começam a surgir aos magotes. Juntam-se em pequenos grupos, perto do portão da escola. Vários acompanham as conversas com um cigarro ou dispositivo de tabaco aquecido.