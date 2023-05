O portefólio de Rui Ochoa é o retrato do país num mundo em mudança

Por um instante, desses que fazem as páginas dos livros, a história pára a meio. Mais precisamente em 1999, 25 anos passados sobre o 25 de Abril, a meio caminho entre o quase cinquentenário Portugal democrático de hoje e essoutro que renasceu na tal madrugada que o poeta esperava para dar lugar ao “dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio/ E livres habitamos a substância do tempo”.

É essa substância que cresce nas imagens de Rui Ochoa, fotojornalista do Expresso que hoje é fotógrafo da Presidência da República, e no livro que será publicado em junho: “Rui Ochoa — 74-99” (Casa das Letras). A obra conta com um texto de Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio testemunha privilegiada desse quarto de século entre 1974 e 1999. “O novo ciclo histórico iniciou-se com quatro grandes desafios: a descolonização, a democratização, a integração europeia e a mudança do regime económico”, escreve o Presidente da República.