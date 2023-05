“A minha vida íntima não é conteúdo público”: Filomena Cautela numa grande entrevista

A sua vida é um palco. As palavras máscaras que escondem tudo aquilo que fica por dizer. A sua arma é o riso, com o qual se esquiva do que não quer e conduz o interlocutor para outras paragens. Dramatiza a fala e acentua o riso quando se sente invadida na arena pessoal. É assim que o faz, na televisão como na vida.

Entra em cena com uma aparente leveza no olhar e firmeza no discurso, além de uma boa dose de humor à mistura. Conversadora veloz e irreverente, custa a crer que estuda todas as suas falas ao pormenor. Que se escrutina a si e aos outros, como que para “acalmar uma ansiedade” que lhe é imposta por si e por este “mundo doente”. Que é banhada por uma insegurança (quase) paralisante.