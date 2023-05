Assim será Nusantara, a nova capital da Indonésia, que já está em construção

Há uma utopia a ganhar forma na ilha de Bornéu. É aí que milhares de trabalhadores lutam contra o tempo para fazerem nascer a futura capital do país imaginada pelo governo da Indonésia. O terreno ainda está em transformação, mas a cidade que se encontra a ser construída a partir do zero já existe no metaverso. As imagens das simulações computorizadas revelam andares de prédios futurísticos a erguerem-se entre extensas manchas de vegetação, ruas amplas e uma rede de transportes públicos que coloca os cidadãos a um máximo de dez minutos de distância de uma paragem. O projeto promete um sistema de habitação equilibrado, necessidades energéticas satisfeitas através de energia renovável e ausência de pobreza. O nome da cidade é uma representação do formato de um país composto por mais de 18 mil ilhas interligadas pelo oceano: Nusantara traduz-se para arquipélago.

A ideia de mudar a capital de sítio é quase tão antiga quanto o tempo de independência da Indonésia: chegou a ser proposta pelo primeiro Presidente do país, Sukarno. Também o ex-Presidente Susilo Bambang Yudhoyono analisou locais que pudessem vir a servir esse propósito. No entanto, foi com Joko Widodo na liderança do país que em 2019 se anunciou que a capital iria mudar de ilha. Meses depois, a pandemia de covid-19 alastrava-se pelo mundo e atrasava o plano, mas não o deixava cair no esquecimento. A vontade de construir a nova capital passou a ser lei quando, em 2022, o Parlamento indonésio aprovou a proposta que definia como seria financiada e governada.