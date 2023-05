Carlos III: todo o ritual da coroação marcada para dia 6 de maio

No momento supremo da cerimónia, o arcebispo de Cantuária pousará solenemente a coroa de santo Eduardo na fronte de Carlos III. Entre fanfarras e vivas ao rei, Carlos de Inglaterra tornar-se-á, sozinho entre os monarcas que restam a Ocidente, aquele que cumpre o imaginário popular ao usar uma coroa, esse símbolo por excelência da autoridade real, ostentado por quase todos os reis e rainhas ao longo de séculos, se não no quotidiano, pelo menos nos momentos mais solenes.

O século XIX viu as últimas coroações em muitos dos velhos reinos. A memória da Revolução Francesa e do peso letal da guilhotina sobre os Bourbons terão empurrado a Europa real para uma existência menos opulenta e mais consentânea com a realidade de que os reis reinam não já pela vontade de Deus, mas apenas enquanto o povo permitir. Não terá ajudado o facto de o próprio herdeiro da revolução, Napoleão Bonaparte, se ter alçado a um trono e se ter coroado numa das mais esplêndidas cerimónias que a História regista — para a qual arrastou o Papa a Paris —, antes de ser remetido ao miserável exílio em Santa Helena.

