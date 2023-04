Um vislumbre do futuro por George Soros: do gelo do Ártico aos combates na Ucrânia

az exatamente um mês que discursei na véspera da Conferência de Segurança de Munique. Desde então aconteceram, e muito rapidamente, tantas coisas notáveis que vale a pena comparar as minhas previsões de há um mês com os acontecimentos atuais.

As maiores mudanças ocorreram no sistema climático global. Com isso, quero dizer eventos climáticos reais e a compreensão dos cientistas do clima sobre esses eventos. A principal mensagem que queria transmitir em Munique era que o sistema climático global depende em grande medida do que acontece dentro do Círculo Polar Ártico. Antigamente, o sistema climático do Círculo Ártico estava separado do sistema climático global. Os ventos sopravam numa direção previsível no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio; mas, devido ao aumento da interferência humana, a separação entre o sistema climático do Ártico e o sistema climático global já não existe.