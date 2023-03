Um polícia recebeu ordens para fotografar o 25 de Abril: este é um retrato inédito da queda do regime vista por quem perdeu

N

uma garagem em São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, grandes folhas de cartão com fotografias coladas contam uma parte da história de Portugal. Só que não, porque ninguém sabe que as fotografias lá estão. Imagens como a da camioneta de caixa aberta que transporta dez militares e quatro pipas de vinho. Ou do aglomerado de pessoas que cercam um automóvel e batem no tejadilho. Quase se houve o som da ira contida na fotografia. Há retratos com chaimites, soldados, população civil, muitos jovens, mulheres, homens com grandes bigodes. Há turba, um carro de rodas para o ar, incinerado, e um homem que olha a destruição a sorrir. Uma Lisboa cheia de gente, excitação e espanto. Gente que olha, gente que grita. Um grupo de homens sobe a rua com garrafas de vinho nas mãos. Não há cravos, a festa não foi convidada para aquelas fotografias e, como se espera, nunca se vê o autor dos disparos, mas, pela distância com que este fixou a imagens, quase lhe sentimos o medo. Pedaços inéditos do dia 25 de abril de 1974.