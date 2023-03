Poderá um medicamento ditar o fim da obesidade? E a que preço?

Texto Matthew Schneier "New York Magazine" e ilustração Alex Gozblau

llison é atriz. Encontramo-nos para beber café no centro da cidade — ela bebe um café com leite de amêndoa — e vejo que algo está diferente nela, mas não sei bem o quê. Parece uma versão de si mesma do Instagram, mas na vida real.

Afinal perdeu cerca de 4,5 quilos e está feliz da vida. “Certo dia disseram-me que tinha uma personalidade de tamanho 32 e partiram do princípio de que eu era mais magra do que realmente era”, conta-me. “Ninguém fala sobre isso, mas todos sabem. A magreza é poder.”