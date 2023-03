Guerra Civil: os veteranos da longa e míope “guerra ao terror” estão a engrossar as fileiras do trumpismo

impossível compreender o crime e o gangster dos anos 20 e 30 do século passado sem uma figura central: o veterano da I Guerra Mundial que regressa a casa desfeito e incapaz de assumir uma profissão normal; o veterano acaba por trazer a guerra para as ruas e, não por acaso, é alcunhado de “soldado” pelo seu novo general — o líder do gangue ou máfia. Uma das grandes séries históricas da HBO, “Boardwalk Empire”, ilustra esta realidade através da metamorfose de Jimmy (Michael Pitt), a personagem mais trágica e emblemática: um rapaz doce transforma-se num assassino implacável durante a guerra; a sua única linguagem passa a ser a violência, ele só sabe argumentar com a faca que roubou a um “huno” (alemão) nas trincheiras; de volta a casa, Jimmy sente que só o crime fala a linhagem da batalha de Somme. Ou se mantém vivo através da adrenalina da transgressão ou comete suicídio.

Este é também o dilema de Tommy Shelby (Cillian Murphy), protagonista da série inglesa “Peaky Blinders” (BBC/Netflix). Tommy é um veterano da I Guerra que usa o trauma enquanto alavanca de ascensão no mundo do crime. Ou seja, o stresse pós-traumático aumenta o carácter violento de Tommy e da sua família, uma dinastia de gangsters de terceira linha de Birmingham. Os Shelbys elevam-se até à realeza do submundo e acabam por entrar no mundo legal. Tommy vai vencendo os seus inimigos, porque conta com um pequeno exército leal e incorruptível: os seus camaradas das trincheiras; Tommy foi sargento e herói de guerra, as suas ações salvaram milhares de vidas — algo que o próprio Churchill em início de carreira reconhece. Este estatuto de herói garante-lhe a lealdade do seu pelotão ali nas ruas de Birmingham e até de Londres. Os laços inquebráveis dos camaradas em armas, o material da heroicidade da guerra, passa a ser o material do crime na vida normal após a guerra.