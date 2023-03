No centro do tufão: Taiwan, a ilha cuja história revela o próprio futuro

M

ais de 95% dos habitantes de Taiwan são etnicamente chineses. Falam a mesma língua do continente e celebram com idêntica alegria a passagem do ano lunar. Dos dois lados do estreito de Taiwan — um canal com cerca de 150 quilómetros de largura considerado atualmente “o lugar mais perigoso da Terra” — as famílias comemoram também o meio do outono e outras festas tradicionais da China. Politicamente, porém, estão separadas desde 1895 e na memória coletiva da ilha há um massacre que continua a sangrar. Morreram milhares de pessoas, muitas delas fuziladas ou mortas à queima-roupa. Abafado durante décadas, o chamado “incidente de 28 de fevereiro” definiu o rumo de Taiwan e marcou a identidade da sua população.