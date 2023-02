O chocolate é "felicidade comestível": os suíços são quem mais o consome, os portugueses preferem-no depois do jantar

Num pequeno retângulo, com cerca de seis centímetros quadrados, pode esconder-se o fruto proibido da dieta: cacau. Para alguns, a felicidade comestível — que o digam os suíços. Foi a Suíça que, em 2022, no Relatório de Felicidade Mundial, uma publicação da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se posicionou no quarto lugar da tabela entre os mais felizes do mundo. Dados que, talvez, sejam indissociáveis ao facto de terem a população que mais consume este pedacinho de felicidade: o chocolate.

