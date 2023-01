Anthony Rudolf, o modelo e namorado de Paula Rego, numa entrevista carregada de memórias e emoção

Anthony Rudolf (Londres, 1942) tem uma carreira de mais de cinco décadas dedicada às letras. Autor de vários livros de poesia, ensaio político e crítica artística e literária, Rudolf é conhecido sobretudo pelas traduções de poetas russos e franceses (em particular Yves Bonnefoy). Foi também o fundador e editor da prestigia­da Menard Press, uma pequena editora londrina dedicada à poesia. Em 1995 cruzou-se, pela primeira vez, com a pintora Paula Rego e a vida nunca mais foi a mesma. Ao longo de um quarto de século foi o companheiro e modelo masculino principal da artista portuguesa, posando para ela em dezenas de obras. Está perto de concluir o quarto livro de memórias, inteiramente dedicado à experiência de posar para Paula Rego. Rudolf, de 80 anos, falou com o Expresso na sua casa em Woodside Park — um apartamento acanhado, no Norte de Londres, onde sobra pouco espaço livre entre os desenhos de Paula e os livros apinhados do chão até ao teto.

Comecemos pelo princípio, como conheceu Paula Rego?

Conheci a Paula através daquilo a que chamo — de forma algo pomposa — a subcultura anglo-portuguesa de Londres. Como grande cidade que é, Londres tem várias subculturas. E havia um círculo de gente da subcultura anglo-portuguesa — tradutores, editores, locutores, imigrantes — à volta do King’s College London, da Bush House (antiga sede da BBC World Service) e, claro, da Embaixada de Portugal e dos departamentos de Português em Oxford e Cambridge. A Paula estava ligada a esse círculo.