Xadrez em jogo: o tabuleiro está mesmo virado do avesso?

Um campeão mundial, uma teoria da conspiração e um brinquedo sexual que ninguém sabe se foi usado. Podia ser apenas uma piada de mau gosto, mas é a sucessão de acontecimentos inexplicados que fez estremecer as fundações do xadrez mundial. A meio de setembro, o norueguês Magnus Carlsen, 31 anos e campeão do mundo em título, abandona o torneio Julius Baer Generation Cup, que se disputava na internet, depois de fazer uma única jogada. Os locutores do Chess24 não escondem a emoção, apesar de a situação não ser inédita. Na semana anterior, o humano que muitos consideram ser o mais exímio de todos os tempos a dar xeque-mates, desistiu de ganhar os 350 mil dólares do primeiro prémio da Sinquefield Cup, em Saint Louis, EUA, depois de perder uma partida. O que têm em comum os dois torneios? Em ambos Carlsen enfrentou o americano Hans Niemann, de 19 anos. Que tem Niemann de especial? É isso que a Federação Internacional de Xadrez (FIDE) vai apurar. “As acusações feitas nas últimas semanas vão ser analisadas pela FIDE, e já abrimos uma investigação formal”, informa ao Expresso Emil Sutovsky, diretor-geral.

A avaliar pela inspeção de que foi alvo no início do campeonato de xadrez dos EUA, já depois das desistências de Carlsen, Niemann está mesmo em apuros. Em causa estão suspeitas de batota no torneio presencial de Sinquefield e um salto de mais de 200 pontos no índice ELO, que serve de base ao ranking mundial da FIDE. “Não sei se alguma vez aconteceu a um jogador que não é excecional aos 17 anos tornar-se excecional aos 19 anos”, sublinha Sutovsky. “Não é impossível, mas é improvável”, acrescenta.