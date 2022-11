As nossas Europas. Os novos desafios do velho continente

Desde a II Guerra Mundial que o continente europeu vive resguardado dos perigos e das decisões difíceis, ao abrigo da pax americana da NATO e acolhida à prosperidade do comércio internacional. Alimentada pela generosa intuição de que comércio e paz duradoura eram duas faces da mesma moeda, a Europa tomou como garantido um aumento paulatino do bem-estar, e a preços de saldo.

Essa extraordinária expansão do comércio e da prosperidade transformou as prioridades indivi­duais e sociais, alimentou o relativismo e a ideia de que tudo se pode negociar, e os absolutos, entre eles o nacionalismo, haviam perdido eficácia e abandonado a cena. Mergulhada nessa pós-modernidade líquida, as causas multiplicaram-se e o peso da rea­lidade foi relativizado. Percebemos agora que esse idealismo europeu foi indiretamente financiado pela política de defesa dos Estados Unidos.