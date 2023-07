Cabaz com IVA zero prolongado até ao final do ano

O Governo decidiu prolongar o cabaz IVA Zero até ao final do ano, avança o jornal “Público” nesta quinta-feira. Composto por 46 bens alimentares considerados essenciais, o cabaz com isenção de imposto entrou em vigor no dia 18 de abril, prevendo-se o fim para 31 de outubro.

Uma vez que a medida está a ter impacto ao nível da redução de preços, o Governo também está a avaliar a hipótese de incluir o cabaz IVA Zero no Orçamento do Estado para 2024, de acordo com o “Público”.