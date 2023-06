Presidente da Associação Portuguesa de Bancos alerta que inflação ainda "não está controlada"

A inflação tem vindo a marcar os nossos dias há já mais de um ano, com a sua escalada. Na ótica de Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), é importante entender que, se a inflação continuar elevada, podemos mesmo entrar em recessão.

Em entrevista o “Diário de Notícias” e à “TSF”, o especialista sinalizou que “embora a inflação comece a dar sinais de estabilização, não está controlada”. Aliás, explicou, “o facto de a inflação estar a desacelerar não significa que os preços tenham deixado de crescer, significa que crescem menos rapidamente, mas continuam a crescer”. Ou seja, “se a inflação baixar de 10% para 5%” os preços aumentaram na mesma, mas a um ritmo menor.

“Portanto, se deixarmos que ela perdure por mais tempo vamos ter de ter um esforço maior e provavelmente uma recessão, aí sim uma recessão maior que vai ter um custo social maior. Portanto, é importante e aí percebo que o Banco Central [Europeu] esteja focado nessas expectativas de que o ciclo se mantenha autoalimentado”, disse.

Na sua perspetiva, é importante que o BCE mantenha a subida dos juros, pois continua a haver um excesso de procura. “É preciso tratar esse excesso de procura e é isso que está a ser feito com o aumento das taxas de juros e isso tem vindo a ser sinalizado. Não me lembro de nenhum surto inflacionário que tenha conseguido ser contido sem uma reação”, declarou.

A subida dos juros tem sido a ‘pedra no sapato’ de muitas famílias que começaram a sentir mais dificuldades do que antes. Contudo, Vítor Bento considera que “a banca tem estado a ajudar as famílias em dificuldade” e que “é do interesse geral dos bancos fazerem isso”.

“Os bancos não querem ficar com casas, não faz parte do seu negócio ficarem com casas, portanto, querem que as famílias e as empresas tenham capacidade de pagar os seus empréstimos, ajudando sempre que tenham de atravessar períodos transitórios, obviamente, se os clientes passarem para situações de incapacidade permanente, isso tem de se passar para um outro canal, mas têm interesse em facilitar e têm interesse em que os clientes continuem clientes”, afirmou.