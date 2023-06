Inteligência artificial vai atender chamadas do 112 a partir de 2025

Um assistente virtual, dotado com inteligência artificial, vai fazer a triagem das chamadas de emergência nos centros operacionais do 112 a partir de janeiro de 2025, escreve esta terça-feira o “Jornal de Notícias”.

O “voicebot 112”, assim se chama este robô de voz, vai atender as chamadas apenas em “momentos de sobrecarga”, “aliviando, assim, a pressão sobre os centros operacionais do serviço 112”, refere fonte do Ministério da Administração Interna.

O assistente de voz tem a capacidade de detetar chamadas falsas e também de fazer o encaminhamento das emergências para o INEM, para uma força policial ou para os bombeiros.

O objetivo é que com o “voicebot 112” se consiga reduzir o tempo de espera e dessa forma baixar o número de chamadas abandonadas.