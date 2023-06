Novos radares em Lisboa renderam 8,2 milhões de euros em multas num ano

Os novos radares de controlo de velocidade instalados em Lisboa renderam 8,2 milhões de euros em multas desde que entraram em funcionamento há precisamente um ano, escreve esta quinta-feira o “Público”. Por dia, foram arrecadados cerca de 23 mil euros em coimas por excesso de velocidade na capital.

O novo sistema de radares já registou 363.942 infrações por excesso de velocidade. Em média, isso traduz-se em 1019 coimas por dia e 42 multas por hora.

Dos 8,2 milhões de euros obtidos com multas, 55% desse valor vai para os cofres da Câmara Municipal de Lisboa, que assim arrecadou 4,5 milhões graças a quem tem pé pesado no acelerador. Por sua vez, a Autoridade Tributária ficou com 35%, ou seja, 2,8 milhões de euros. Os restantes 10% vão para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que encaixou 800 mil euros.

De acordo com informações da Câmara Municipal de Lisboa prestadas ao Público, o local com mais infrações detetadas nos últimos sete meses do ano passado foi a Avenida Lusíada, com 46.212 casos de excesso de velocidade ‘apanhados’ pelos radares. Segue-se a Avenida Eusébio da Silva Ferreira, junto ao Centro Comercial Fonte Nova.

A 1 de junho do ano passado foram instalados 20 novos radares, que se juntaram aos 21 já existentes e que foram renovados.