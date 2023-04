Boaventura recusa acusações de assédio sexual de ativista argentina, denunciante vai apresentar queixa

Boaventura de Sousa Santos, diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, recusa as acusações de assédio sexual feitas pela ativista argentina Moira Ivana Millán.

Ao jornal Público, o sociólogo e professor catedrático refuta o que considera “acusações falsas e caluniosas” e exige “um pedido de desculpas”. Por seu lado, Moira Millán mantém a acusação de agressão, alegadamente em 2010.

A ativista argentina promete ainda queixar-se na Justiça: “Ele que faça o que queira judicialmente. Também vou procurar justiça. Dizer que tudo o que eu disse é mentira era mentir a mim mesma”, disse ao jornal.

Moira Ivana Millán veio a público fazer as acusações a Boaventura de Sousa Santos depois de três investigadoras que passaram pelo CES terem denunciado situações de assédio e violência sexual do sociólogo, num capítulo do livro intitulado “Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade”.