Sondagem Aximage: maioria dos portugueses defende que Medina devia ter saído do Governo devido ao caso Alexandra Reis

Mais de metade (55%) dos inquiridos de uma sondagem da Aximage para a TSF, o “Diário de Notícias” e o “Jornal de Notícias” consideram que o ministro das Finanças, Fernando Medina, devia ter sido demitido depois da polémica indemnização paga à ex-administradora da TAP Alexandra Reis.

Ainda sobre a TAP, 74% dos portugueses concordam com a reprivatização da empresa, face a apenas 16% que a rejeitam em qualquer circunstância. Quanto aos que admitem a venda, 30% só a aceitam se o Estado receber mais do que o valor que injetou e 27% exigem que o Estado se mantenha como acionista.

Relativamente à demissão da administração da TAP, 66% concordam com a decisão do Governo. Só 14% discordam da saída da presidente executiva e do presidente do conselho de administração. As entrevistas para a sondagem decorreram entre 13 e 17 de março, com um total de 801 participações.