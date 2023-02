PSD está cada vez mais próximo do PS, mostra sondagem da Intercampus

Se as eleições fossem hoje, o PS e o PSD registariam um empate técnico e os partidos de direita juntos alcançariam mais votos do que os de esquerda, mostra uma sondagem feita pela Intercampus para o “Correio da Manhã”/CMTV e o “Jornal de Negócios” divulgada esta quinta-feira.

Neste barómetro mensal, a diferença da intenção de voto entre o Partido Socialista (23,4%) e o Partido Social Democrata (22,8%) é de apenas 0,6 pontos percentuais, a mais curta diferença de sempre nestes estudos.

Já o Chega continua a crescer na preferência dos eleitores, subindo de 9%, em janeiro, para 11,6%, neste mês. A Iniciativa Liberal também manteve uma tendência crescente. Juntos, os partidos de direita (PSD, Chega, IL e CDS) conseguem um melhor resultado do que os de esquerda (PS, BE, CDU, PAN e Livre): 42,7% contra 35,8%.

Por outro lado, António Costa continua com uma apreciação baixa — avaliado em 2,5 pontos numa escala de zero a cinco —, mas metade (49,8%) dos portugueses rejeitam uma crise política e são favoráveis à continuação do Governo até às eleições legislativas de 2026, indica ainda o barómetro da Intercampus.

A sondagem foi efetuada entre 3 e 10 de fevereiro e, no total, foram inquiridas 602 pessoas com mais de 18 anos.