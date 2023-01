Autoeuropa volta a ter problemas com semicondutores

A Autoeuropa, fábrica portuguesa da Volkswagen, voltou a ter de deixar veículos inacabados no seu parque à espera da chegada de semicondutores, tendo atualmente já cerca de 5 mil unidades do modelo T-Roc nessa situação, avança o “Negócios” esta terça-feira, citando fonte oficial da empresa.

As perturbações, que já se tinham registado no ano passado e estão a afetar a indústria automóvel em geral, deverão fazer baixar a produção de janeiro da Autoeuropa, com esse volume a ser recuperado mais tarde.

Segundo o “Negócios”, a expectativa da fábrica de Palmela é concluir o fabrico dos 5 mil T-Roc em espera num prazo de um mês a mês e meio.

Em 2022 a Autoeuropa produziu 231 mil automóveis, o segundo melhor registo de sempre desde que a fábrica da Volkswagen entrou em operações (1995). O melhor registo da unidade industrial é de 2019, com uma produção próxima dos 257 mil carros.