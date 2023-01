Exames nacionais deixam de ser obrigatórios para concluir o secundário, mas valem metade da nota para entrar na universidade

A proposta que o Governo tem estado a negociar com os parceiros do sector da educação vai no sentido de deixarem de ser obrigatórios os exames nacionais para os alunos concluírem o ensino secundário, mas continuarão a ser utilizados para acesso ao ensino superior, segundo noticia o jornal “Público”.

De acordo com a proposta do Governo, os exames passam a valer pelo menos 50% na nota que permite ingressar na universidade, ao mesmo tempo que a classificação final do ensino secundário, que até aqui valia 50% na classificação de acesso ao ensino superior, desce para 35%.

O Português será um dos exames nacionais obrigatórios para ingressar no ensino superior, segundo avança o Jornal de Notícias. Na proposta do Governo, as novas regras estabelecem que os estudantes terão no mínimo três exames obrigatórios nacionais (antes da pandemia eram quatro).

Ainda não está fechado o novo modelo de acesso ao ensino superior, para vigorar a partir de 2024, e as alterações serão conhecidas ainda em janeiro.