1,4 milhões de portugueses não têm médico de família

De acordo com a edição desta terça-feira do jornal “Público”, há 1,4 milhões de portugueses sem médico de família atribuído nos centros de saúde, o que equivale a praticamente um sétimo do total de pessoas inscritas no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A situação é mais grave em Lisboa e Vale do Tejo, região onde uma em cada quatro pessoas (25,5%) não tinha médico de família no mês de novembro.

No Algarve, a falta de médicos deixa 18,4% da população a descoberto. Também no Alentejo 15% dos cidadãos não têm médico de família atribuído.

Na região Centro, onde a situação era habitualmente menos complicada, a falta de médicos já afeta 9% da população.

A situação só alivia a Norte, onde só 2,5% dos inscritos estão sem médico de família.

A falta de médicos de família tem-se agravado particularmente em 2022, ano de pico no que toca às aposentações destes profissionais clínicos.