Há mais portugueses a não ir ao dentista por falta de dinheiro

Há mais pessoas a assumirem que não vão ao dentista por falta de dinheiro. Segundo o VII Barómetro de Saúde Oral a que o “Diário de Notícias” teve acesso, quase 30% dos mais de mil inquiridos não vão ao dentista por motivos económicos. Este resultado aumentou “7,4 pontos percentuais, relativamente às edições anteriores". A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) considera que estes resultados já podem ser “efeitos da crise atual".

Além das pessoas que não vão ao dentista por falta de dinheiro, o barómetro, que será apresentado esta sexta-feira no 31.º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, repara que há quem não vá ao dentista por não ter necessidade de ir, por não ter problemas ou por ter medo.

Mais de metade dos inquiridos desconhecem que o SNS disponibiliza cuidados na área de medicina dentária. Apenas 6,9% recorreram ao sistema público nos últimos 12 meses para tratar os dentes. Destes, quase um terço indica que se não tivesse sido atendido no SNS não tinha hipótese de recorrer aos serviços privados.

Este barómetro contou com 1102 entrevistas, a pessoas maiores de 15 anos e de todas as regiões do país. No geral, os portugueses estão “mais cientes da importância da ida ao dentista, havendo uma redução de 20,1 pontos percentuais na percentagem de indivíduos que afirmam não ter necessidade de ir".