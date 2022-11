Forças de segurança já registaram quase sete mil queixas por barulho este ano

Nos primeiros oito meses do ano, foram registadas 6988 queixas devido ao ruído. De acordo com os dados cedidos pela PSP e pela GNR ao “Jornal de Notícias”, os valores de 2022 são inferiores quando comparados com o período homólogo de 2021 (9252). Ainda assim, são superiores a 2020 (6675) e a 2019 (3206).

Em média, foram registadas diariamente 28,8 ocorrências por dia, isto é, perto de 873 todos os meses. A maioria das queixas dizem respeito a casos de "música muito alta", "festas em casa ou em estabelecimentos de diversão noturna", obras e "ruído na via pública de pessoas a falarem à porta dos estabelecimentos".

"O ruído é o problema ambiental que mais queixas gera" e tem "impacto no bem-estar da população", refere a associação ambientalista Zero. A Quercus alerta para o facto de que "a legislação em geral não tem sido cumprida", defendendo a utilização de sonómetros (medidores de nível de som).