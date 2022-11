Vereadora da autarquia de Montalegre assume liderança depois de renúncia do presidente e do vice-presidente

Fátima Fernandes, que até agora era vereadora da Câmara Municipal de Montalegre a tempo inteiro, é a nova presidente da autarquia. Apesar de o PSD ter sugerido uma nova eleição, depois da renúncia do presidente, Orlando Alves, e do seu vice, David Teixeira, Fátima Fernandes reuniu-se, segundo o "Jornal de Notícias”, com os restantes elementos socialistas e assumiu a presidência.

Ana Isabel Dias é a nova vice-presidente. Os novos vereadores são Jorge Fidalgo e Manuel António Fernandes. “Estão reunidas as condições para a câmara funcionar com toda a normalidade”, disse a autarca, após a reunião.

Recorde-se que os renunciantes foram detidos a 27 de outubro no âmbito da operação Alquimia, desencadeada pela Polícia Judiciária. Além dos dois autarcas, o chefe da divisão de obras da Câmara de Montalegre também foi detido. O antigo presidente aguarda julgamento em prisão preventiva.