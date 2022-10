Padre que era tutor legal de pessoa com deficiência detido por abusos

Um padre do concelho de Vila Nova de Foz Côa, na Guarda, acolheu um homem em situação de sem-abrigo em sua casa e assumiu-se como seu tutor legal. Ao fim de um tempo, de acordo com o “Jornal de Notícias”, o pároco pediu ao homem favores sexuais e ofereceu-lhe trabalho (em troca do alojamento e da comida) como jardineiro e sacristão, sem nunca lhe pagar um salário. O padre António Júlio Pinho foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ).

Esta sexta-feira vai ao Tribunal de Matosinhos para conhecer as medidas de coação. A vítima, natural de Foz Côa, foi resgatada pela PJ.

Em 2015 terá conhecido o sacerdote quando estava em situação de sem-abrigo. O homem tem 44 anos e apresenta uma deficiência cognitiva. Na altura em que o padre o acolheu, não tinha qualquer suporte familiar.