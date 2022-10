Sousa Cintra condenado a pagar 70 milhões a empresário que esteve envolvido na Lava-Jato

O antigo presidente do Sporting José Sousa Cintra foi condenado ao pagamento de 70 milhões de euros a um empresário brasileiro do ramo cervejeiro que chegou a ser envolvido na Operação Lava-Jato. O empresário em questão é atualmente o 17.º homem mais rico do Brasil. José Sousa Cintra diz, segundo o jornal “Público”, que o pagamento o deixará na ruína.

Para perceber o caso é preciso recuar até 2007, ano em que Sousa Cintra se comprometeu a vender a Walter Faria duas fábricas de cerveja que tinha no Brasil. No contrato firmado entre Faria, dono do grupo Petrópolis, e o antigo dirigente desportivo estavam previstas multas pesadas para uma eventual desistência da transação. A venda das fábricas de Sousa Cintra nunca chegou a concretizar-se.

“Caso qualquer uma das partes deixe de cumprir a sua obrigação de consumar a aquisição, salvo as excepções, tal parte infratora se obriga desde já a indemnizar imediatamente a outra parte (inocente) no valor equivalente a 25 milhões de dólares”, dizia uma das cláusulas do acordo. Os 25 milhões de dólares, atualmente, equivalem a 25 milhões de euros e com os juros Sousa Cintra deve perto de 70 milhões de euros a Walter Faria.