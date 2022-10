Governo envia inspetores do SEF para Timor para travar imigração ilegal

Face ao aumento do fluxo de cidadãos timorenses para Portugal sem que tenham condições para residir no país, o governo português decidiu enviar dois inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para Timor-Leste, segundo o jornal “Público”.

Os dois inspetores vão prestar apoio e assessoria técnica às Autoridades de Fronteira de Timor-Leste, no Aeroporto Internacional de Díli, pelo período máximo de três semanas. Estes profissionais deverão entrar em funções já no próximo dia 2 de novembro. O apoio foi acordado no âmbito do quadro de cooperação entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério do Interior da República de Timor-Leste.

Na seleção dos candidatos será tida em conta, de acordo com o despacho sobre as vagas, “a experiência no controlo de fronteira aérea, a conveniência do serviço e o normal funcionamento das unidades orgânicas do SEF”. As candidaturas devem ser entregues até dia 28 de outubro.