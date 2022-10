Fármaco para diabetes é também usado na perda de peso: despesas do SNS disparam e medicamento é agora escasso

Um medicamento aprovado e comparticipado em Portugal para o tratamento da diabetes tipo 2 mal controlada está também a ser utilizado de forma desregrada para potenciar a perda de peso. De acordo com o jornal “Público”, o medicamento custou 26 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, face à elevada procura, o abastecimento do mercado entrou em rutura.

A substância ativa deste fármaco que é vendido numa caneta injetável chama-se semaglutido e tornou-se popular nas redes sociais - especialmente no Tik Tok - no qual milhares e milhares de jovens partilham vídeos exibindo corpos cada vez mais magros e relatam as perdas de peso semanais.



Em Portugal, uma embalagem custa cerca de 120 euros. No entanto, é um medicamento comparticipado em 90% com receita médica, custando pouco mais de 12 euros. Nos primeiros sete meses deste ano, segundo os dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), o semaglutido já custou 18,2 milhões de euros ao SNS, mais do dobro dos encargos do ano anterior (7,5 milhões). O medicamento estará a ser abundantemente receitado off label, isto é, com um fim diferente daquele para o qual foi estudado, o que pode explicar o aumento das despesas do SNS.