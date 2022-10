Medicamento para a hiperatividade foi o mais prescrito na faixa etária entre os 10 e os 14 anos

O metilfenidato — um medicamento indicado no tratamento da perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) — foi o fármaco mais prescrito em 2021 na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Segundo os dados da Autoridade Nacional do Medicamento, a que o “Jornal de Notícias” teve acesso, no total foram vendidas 169 mil embalagens em 2021.

Metade das vendas deste medicamento, comercializado sob a designação de Ritalina, Concerta ou Rubifen foram prescritas em pediatria. Em 2014 registou-se um pico deste fármaco e, desde aí, a dispensa total caiu 30%.

Depois do medicamento para a hiperatividade, na faixa dos 10 aos 14 anos foi prescrito em grande quantidade montelucaste (usado no tratamento da asma) e ibuprofeno. Esta faixa é a única da pediatria em que o metilfenidato surge na lista das três principais substâncias ativas mais prescritas. Dos 0 aos 19 anos, o metilfenidato ocupa o quinto lugar de medicamento mais prescrito. Em toda a pediatria, os medicamentos mais receitados incluem o paracetamol, a montelucaste, o ibuprofeno e a amoxicilina+ácido clavulânico.