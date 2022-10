Quase metade dos moradores de Lisboa dizem sentir frio em casa no inverno

40% dos moradores de Lisboa dizem sentir frio em casa no inverno, segundo os resultados preliminares de um estudo sobre o desempenho térmico e pobreza térmica realizado pela Lisboa E-Nova - Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, a que o “Diário de Notícias” teve acesso. Já no verão, 52% dos que habitam na capital dizem sentir calor dentro de casa.

Estes moradores referem que o frio e o calor excessivos no interior das suas habitações afetam negativamente a saúde, nomeadamente a qualidade do sono. "Uma das principais conclusões deste estudo, referindo que em Lisboa ainda não tinha sido feito um deste género, é que acima de metade dos inquiridos reconhece que há uma relação entre conforto térmico e saúde", diz Sara Freitas, coordenadora de projeto na Lisboa E-Nova.

O estudo conclui, ainda, que antes de recorrer a aparelhos de climatização, os moradores de Lisboa optam por usar roupa mais quente ou apostar na abertura de janelas e estores. "Aqui a questão da pobreza energética e do conforto ainda é algo que está muito focado no inverno e na questão do aquecimento, e ainda não se percebeu que o calor excessivo também tem um impacto, que é mais gradual ao longo do tempo, mas ao qual se deve dar atenção, porque as cidades estão a ficar cada vez mais quentes", sublinha Sara Freitas.