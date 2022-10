Portagens nas pontes sobre o Tejo podem subir cerca de 9% em janeiro

As taxas de portagem nas duas travessias do Tejo concessionadas à Lusoponte podem, em janeiro de 2023, subir mais de 9%. Segundo o “Jornal de Negócios”, a Lusoponte atualiza essas taxas com base na inflação de setembro (9,3%).

Até agora, o Governo não deu indicação — como fez com as rendas — às concessionárias de qualquer travão à subida das portagens em 2023. Caso o Governo não avance com qualquer medida, a proposta da empresa a entregar ao Executivo será um aumento na ordem dos 9%.

Na prática, com a atualização, um veículo da classe 1 passará a pagar mais €0,20 em 2023 para atravessar a ponte 25 de Abril (aumento de €1,90 para €2,10) No caso da ponte Vasco da Gama são mais €0,25 (aumento de €2,90 para €3,15). Esta subida passará a ser sentida a 1 de janeiro.