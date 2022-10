Número de hospitais do SNS a ultrapassar o tempo máximo para uma consulta de psiquiatria aumentou

Os tempos de espera para uma consulta de psiquiatria este ano agravaram-se em relação a 2021, indicam os dados do Portal dos Tempos Médios de Espera, analisados pelo jornal “Público”. Há mais hospitais a ultrapassar em 2022 o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) para a primeira consulta. O cenário piora quando se trata de pedopsiquiatria.

Quanto à psiquiatria de adultos, tendo em conta o tempo de espera entre maio e junho, a resposta pode demorar até seis meses. Já na pedopsiquiatria, contam-se atualmente sete hospitais onde o tempo de resposta vai além dos 150 dias (cinco meses) definidos como TMRG para crianças e jovens de prioridade normal. Há sete hospitais que não conseguem cumprir o TMRG para os doentes prioritários. O cenário melhora ligeiramente em relação aos doentes muito prioritários: há menos um hospital do que em 2021 a ir além dos 30 dias de espera por consulta.

Em todo o país há, segundo os dados Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 136 psiquiatras para crianças e adolescentes com contrato ativo no SNS. A maior fatia encontra-se em Lisboa e Vale do Tejo (56), seguindo-se o Norte (54), o Centro (23), o Alentejo (dois) e o Algarve (um).