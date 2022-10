Ajuntamentos no Porto e em Braga levam a intervenção da polícia

O Campo das Hortas em Braga foi palco esta madrugada de mais um ajuntamernto não autorizado. A tradicional zona de convívio da cidade reunia, conta o JN, cerca de duas centenas de pessoas. Nem o facto de os bares estarem encerrados impediu a concentração num tradicional ponto de encontro no centro da cidade. Ao que conta o Jornal de Notícias, a intervenção da polícia decorreu sem incidentes com as pessoas a deixarem o local de forma ordeira. A zona acabou por ser vedada para impedir novas concentrações.

Também na noite de sábado, a PSP foi chamada a intervir na baixa do Porto, avança a SIC. A polícia usou um altifalante para afastar um grupo na zona da Cordoaria, junto ao Hospital de Santo António.

No local estariam perto de 300 pessoas, a beber e a confraternizar sem máscara. Havia música, pessoas a dançar e vendedores ambulantes.