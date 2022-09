Legislativas. PS continua no limiar da maioria absoluta, mas esquerda já vale 60% dos votos

Vitória à Esquerda é o cenário que se antecipa nas próximas eleições legislativas. Uma sondagem da Pitagórica para o Jornal de Notícias (JN) e para a TSF, realizada durante o mês de agosto, mostra que os três partidos da "geringonça" somariam neste momento mais de 60% das intenções de voto dos portugueses, deixando a Direita com menos de 30%.

O PS continua a roçar o limiar da maioria absoluta com 43,6% das intenções de voto e o BE consolida a terceira posição na escolhas dos portugueses com 10%. A sondagem traça um retrato mais "enfraquecido e fragmentado" da Direita que recolhe 28,1% das orientações de votos. São menos dez pontos percentuais do que o conseguido por Passos Coelho e Paulo Portas nas eleições de 2015 e menos seis pontos do que registava em abril, altura em que a Pitagórica realizou a primeira sondagem para o JN e a TSF.

Em linha com estas previsões, há agora quatro partidos à Direita com com hipótese de eleger deputados. O PSD está em queda e recolhe agora 20,4% das intenções de voto; o CDS que desce também face à sondagem anterior e tem agora 4,9%; o Aliança que sobe ligeiramente para os 1,5% e o estreante nas projeções, o Iniciativa Liberal com 1,3%.

A projeção aponta para uma eventual subida de 0,4% do PS para os 43,6% e de 1% para o BE que alcançaria os 10%. A CDU ficaria com 6,6%, mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses.