Proteção Civil vai gastar 904 mil euros em SMS com avisos à população

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai gastar este ano mais de 900 mil euros na aquisição de serviços para o envio de “SMS em massa” de avisos à população, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

A ANEPC celebrou no início da semana passada contratos com as operadoras de redes móveis – MEO, NOS e Vodafone – , cada um no valor de 245 mil euros, mais o pagamento do respetivo IVA, para um período de 381 dias, sendo que os primeiros 15 dias serão para testes.

Segundo os contratos publicados no portal Base, “a ANEPC pretende implementar uma solução de aviso à população com recurso às redes móveis, através de mensagens escritas (SMS), comunicado à população potencialmente afetada pela iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, um aviso de proteção civil destinado a fornecer informação relacionada com o evento ou risco em causa e sobre as medidas de autoproteção a adotar”.