DCIAP investiga “golpada” de Joe Berardo à banca

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a investigar a “golpada” de Joe Berardo à banca através da Associação Coleção Berardo, avança o jornal Eco.

Segundo o jornal, mais documentação do inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) irá seguir para o Ministério Público para poder ser analisado pelos procuradores com vista a detetar possíveis crimes de gestão danosa no banco estatal.

Além da documentação solicitada durante a comissão de inquérito, o DCIAP vai avaliar também todas as atas das audições. À partida seguirá ainda esta semana para o Ministério Público a queixa do Parlamento referente ao facto de o empresário madeirense se ter recusado a ceder a documentação da Associação Coleção Berardo, acrescenta o i.

No sábado, o Jornal Económico avançou que os títulos da Associação Coleção Berardo já foram penhorados. O empresário madeirense dispõe de mais um mês para contestar a decisão, fixando-se agora no dia 23 de setembro o prazo final de contestação.

A dívida de Berardo à banca soma 962 milhões de euros, que é o montante do processo de execução conjunto colocado em abril pela CGD, BCP e Novo Banco no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Em causa estão financiamentos para compra de ações no BCP que não foram pagos. Além de José Berardo constam da lista de devedores a Metalgest, a Fundação Berardo e a Moagens Associadas.